Наднорменото тегло и затлъстяването при децата се предлага да станат диспансерна диагноза, за да има по-сериозно проследяване в първичната извънболнична помощ. Това каза д-р Гергана Николова, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, по време на кръгла маса „Ефективни политики за превенция и управление на затлъстяването“, организирана от Коалиция срещу затлъстяването „Здраве под натиск“. Форумът е в рамките на извънредно заседание на парламентарната комисия по здравеопазването.

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По думите ѝ, ако предложението бъде прието, това ще осигури определен пакет от диагностични и терапевтични мерки, включващи определени изследвания, консултация с детски ендокринолог или със специалист по хранене.

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„Проблемът със затлъстяването и наднорменото тегло в детска възраст се усеща ясно. Ние сме първите, които го виждаме“, допълни тя.