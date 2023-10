Тя е световен шампион по брейк до 18 години. Тя е нежна, скромна, трудолюбива, амбициозна и никога не се предава. Нейното име еОсвен със световната титла, българката направи още един фурор на сцената през тази година.Пламена стана първата и единствена до момента жена, победила в изцяло мъжко състезание по брейк Glory to power move. Това е прецедент, който ще остане в историята на този спорт.За Пламена брейкът е начин на живот и, когато тренира и се състезава, тя се чувства изключително щастлива.Пламена Георгиева получи поредното си признание. Тя ще участва на финала на най-престижното състезание по брейк Red Bull BC One. Форумът ще се проведе на 21.10 (събота) на стадион Ролан Гарос в Париж от 21:00ч. българско време. Това е и 20-то юбилейно издание от създаването от надпреварата. Gong.bg ще излъчи на живо участието на Пламена Георгиева на 21.10 (събота). Живото излъчване стартира в 19:00 часа и ще продължи до 22:45 часа.Всичко за Red Bull BC One можете да проследите в Gong.bg – ТУК