Поклонението пред Вежди Рашидов ще се състои на 12 ноември от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“ в София. Близки, приятели, колеги и представители на културния и обществения живот ще се съберат, за да отдадат последна почит на именития български скулптор и общественик, който почина на 74-годишна възраст след кратко боледуване.

Рашидов оставя след себе си десетилетия творческа дейност, международно признание и ярка следа в обществения и политическия живот на България. Негови скулптурни произведения са представяни в изложби у нас и в чужбина, а творби се съхраняват в музейни и частни колекции в Европа, Азия и Северна Америка.

Почина Вежди Рашидов

Роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград, той завършва Художествената гимназия „Илия Петров“ в София, а през 1978 г. – специалност „Скулптура“ в Националната художествена академия при проф. Димитър Даскалов. През 1981 г. получава голямата награда на Ватикана на името на Данте Алигиери в Равена за творбата „Вратата на Рая“. През 2004 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Сред разпознаваемите му произведения са монументите „Джон Ленън“ и „Ключът на София“, както и статуетките за отличията „Златната роза“ на кинофестивала във Варна и „Сирак Скитник“ на Българското национално радио.

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Политическата му кариера започва през 2009 г., когато е избран за народен представител от ГЕРБ. Два мандата е министър на културата – в първото и второто правителство на Бойко Борисов. Бил е председател на парламентарната Комисия по културата и медиите, а от октомври 2022 г. до февруари 2023 г. оглавява 48-ото Народно събрание.

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Вежди Рашидов беше личност със силно присъствие в българския културен и обществен живот. Освен със собственото си творчество той беше ангажиран и с популяризирането на други български художници чрез изложбите в галерия „Вежди“.

С кончината му България губи творец с международно признание и общественик, оставил своя отпечатък в няколко десетилетия от съвременната история на страната.