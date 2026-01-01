Тъжната вест за смъртта на големия български скулптор, общественик и бивш министър на културата Вежди Рашидов предизвика емоционални реакции. Известни личности от културния и политическия живот се сбогуват с него с лични послания, а народните представители почетоха паметта му с минута мълчание.

Рашидов почина на 6 ноември, след като е получил сърдечен удар рано сутринта. Новината беше потвърдена от семейството му.

Примата на българската музика Лили Иванова отдаде почит на своя приятел с трогателна публикация във Facebook.

Почина Вежди Рашидов

„Днес България загуби големия български творец, скулптор и общественик ВЕЖДИ РАШИДОВ! Мир на душата му!“, написа певицата.

В посланието си тя подчерта, че творчеството на Рашидов ще продължи да живее и след неговата кончина.

„Скъпи приятелю, Вежди Рашидов, твоето творчество остава вечно! Поклон пред паметта ти!“, написа още Лили Иванова и изказа съболезнования на семейството му.

С емоционални думи се сбогува с него и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, с когото Рашидов споделя дългогодишно приятелство и политически път.

„Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“, написа Борисов в социалните мрежи.

Той определи Рашидов като човек с огромно сърце, силен характер и изключителен талант, подчертавайки, че за него е бил много повече от политически съратник.

„Ще ми липсваш, приятелю!“: Бойко Борисов с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

„Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел“, сподели лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни, че през годините двамата са преминали през трудни моменти и разногласия, но уважението и приятелството помежду им никога не са се променяли.

„Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти!“, завърши той.

Паметта на Вежди Рашидов беше почетена и в Народното събрание

В началото на пленарното заседание на 6 ноември депутатите сведоха глави и запазиха минута мълчание в памет на бившия председател на парламента.

Рашидов беше начело на 48-ото Народно събрание, като преди това два пъти заемаше поста министър на културата в правителства на Бойко Борисов.

Освен с политическата си дейност той оставя значима следа в българското изобразително изкуство. Неговата международна кариера включва десетки изложби у нас и в чужбина, а творбите му са част от престижни художествени колекции.

С емоционално послание се сбогува с Вежди Рашидов и журналистката Валерия Велева. В публикация във Facebook тя изрази дълбоката си болка от загубата на своя дългогодишен приятел.

„Вежди Рашидов си отиде! Големият български творец, бивш депутат, бивш министър на културата и бивш председател на Народното събрание е починал тази сутрин след кратко боледуване“, написа Велева.

„Голям творец, голям българин, голям човек! Почивай в мир, скъпи приятелю! Много, много ме боли...“, завършва емоционалното ѝ послание.

С личен спомен и трогателни думи журналистът Явор Дачков също отдаде почит на Вежди Рашидов. В публикация във Facebook той го определи като човек с голямо сърце, силно чувство за справедливост и неподражаемо чувство за хумор.

„Светла му памет на Вежди Рашидов. Беше голяма душа. Бог да го прости! Имаше вътрешно чувство за справедливост и чувство за другия. Беше сърдечен човек под външната обвивка на циник с вулгарен език“, написа Дачков.

Журналистът си припомни и богатите житейски истории, които Рашидов разказвал с изключителен талант – от времето на социализма до срещите си с Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин.

Дачков сподели и любопитен разговор между двамата, който според него разкрива човешката страна и чувството за хумор на покойния творец.

„Яворчо, като водеше „Гласове“ по БНТ-то, почти всяка неделя се гавреше с мен, правеше ме на дреб. Обаче накрая на предаването пускаше една хубава класическа музика и как да ти се разсърдя, бе човек...“, спомня си журналистът думите на Рашидов.

„Почивай в мир, приятелю!“, завършва Дачков, като споделя и музикално изпълнение в памет на Вежди Рашидов.

Съюзът на артистите в България също изрази своята скръб от кончината на Вежди Рашидов. В публикация във Facebook от организацията съобщиха тъжната новина и отправиха съболезнования към семейството и близките на големия български творец.

„Тази нощ ни е напуснал Вежди Рашидов! Съюзът на артистите изразява своите най-искрени съболезнования към семейството и близките“, написаха от организацията.

Смъртта му бележи загубата на една от най-разпознаваемите личности в българския културен и обществен живот.

В посланията за сбогом близки и приятели си спомнят не само за постиженията му, но и за човека, който ще остане в личните им спомени.