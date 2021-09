Защо някои животни се раждат слепи, а някои се раждат напълно развити?Някои бозайници се раждат безпомощни -или пера, които да ги защитават, пише каналът "Now You Know" във vbox7.Моделът е често срещан сред. Това е така, защото продължителната бременност не е благоприятна за майката, това би я спряло да ловува. Ето защо малките ѝ се раждат, преди да са напълно развити.

iStock/Getty Images

Други бозайници се раждат напълно развити. За тях оцеляването означава да могат да виждат и да избягат бързо. Честомогат да се хранят сами.Новородените могат да виждат на разстояние около 30 сантиметра.Така че само някои видове бозайници се раждат слепи.