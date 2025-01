България за първи път посреща Ник Кейв, след повече от четири десетилетия впечатляваща музикална кариера, съобщават организаторите от Fest Team.

Един от най-значимите артисти на нашето време ще превърне Античния театър в Пловдив в сцена на първата си среща с българска публика. Събитието е на 19 август 2025. Музикантът, артист, композитор, поет и писател от Австралия идва в Пловдив, за да заяви: We’ve all had too much sorrow, now is the time for joy (Всички сме изпитали твърде много тъга, сега е време за радост), както пее в Joy.

„Без съмнение, този ще е от онези концерти, които предлагат на публиката катарзисно изживяване, което разкрива най-сенчестите кътчета на душата с безкомпромисното сценично присъствие на Ник Кейв, пиано и неговите песни в техния суров и минималистичен вид. Сетлистът на турнето включва музика от богатия и вечен каталог на Кейв – от дискографията на Nick Cave & The Bad Seeds до неговите солови проекти“, разказват от Fest Team..

Компания на сцената му прави Колин Грийнууд. Известен не само с бас линиите си в Radiohead – група, която е продала над 30 милиона албума и е вписана в Залата на славата на рокендрола – но и с творчеството си извън музиката. Той е и писател, и фотограф, а миналата година издаде и книгата How To Disappear – A Portrait of Radiohead, която предлага поглед зад кулисите на живота на една от най-влиятелните банди в света.

„Нямам търпение да представя това специално шоу, придружен от великия Колин Грийнууд. За мен е привилегия да споделя песните си по този начин – необработени и сурови, разкриващи тяхната същностна природа", казва Ник Кейв.

Изявата у нас е част от лимитирано европейско турне, което продължава от миналата година и вече получи изключително успешни отзиви от публиката и медиите, допълват от Fest Team.

„Нищо по-малко от духовно преживяване“, пише LA Magazine. „Завладяващ и магнетичен“, допълва Forbes. Nick Cave + Colin Greenwood = магия, обобщава Scenestar. „Песните му са толкова завладяващи, а този формат ги представя в тяхната най-сурова, чиста и истинска сила“, според US Rocker. „Майстор в своя занаят“ го нарича Highwire Magazine.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня