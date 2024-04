Холивудските филми са способни да завладеят публиката не само със зашеметяващи визуални ефекти и завладяващи истории, но и с незабравими музикални теми. Тези музикални композиции играят решаваща роля в оформянето на нашите филмови преживявания, като често стават толкова емблематични, колкото и самите филми. Достатъчно е да чуете само няколко секунди от някои филмова тема, за да се пренесете мигновено в момента, в който за пръв път сте видели филма с тази песен; в тях има нещо магическо.



През последните 50 години на екран са излезли над 3000 филма, всеки от които има съпътстваща и специална тематична мелодия. Въпреки това не всички музикални заглавия са създадени еднакво. Ето петте най-емблематични тематични мелодии от холивудски филми.



Главната тема от "Междузвездни войни" (1977 г.)



Джон Уилямс е известен американски композитор и диригент, носител на много награди. Уилямс е носител на 25 награди "Грами", пет награди "Оскар", седем награди на Британската филмова академия и четири "Златни глобуса".



Филмът "Междузвездни войни" излиза на екран през 1977 г., а Джордж Лукас наема Уилямс да композира музиката към филма. Въпреки че заглавието на песента, "Star Wars Main Title", не успява да завладее въображението на зрителите на филма, самата песен е може би най-разпознаваемата на планетата.



Лондонският симфоничен оркестър изпълнява вечния шедьовър на Уилямс. Независимо къде го чувате да звучи, няма как да не се сетите за "Междузвездни войни".



Темата от "Кръстникът" (1972 г.)



"Кръстникът " е не само един от най-добрите холивудски филми, създавани някога, но и неговата тематична песен е незабавно разпознаваема. Нино Рота композира "Love Theme from The Godfather" (Любовната тема от "Кръстникът" ), за да разкаже историята на филма. Простотата на пианото и емоционалните струни са ехо на темите за властта, семейството и трагедията във филма.



Музиката на Рота е номинирана за "Оскар" през 1973 г. за най-добра оригинална музика. Все пак тя е дисквалифицирана, след като става публично известно, че Рота е използвал малко по-различна версия за комедията "Фортунела" от 1958 г. Въпреки това Рота печели Оскар за най-добра музика за "Кръстникът II" през 1974 г., въпреки че в него е използвана същата творба!



Музиката от Jurrasic Park (1993)



През 1993 г. Джон Уилямс отново нанася удар с омагьосващата тема от "Джурасик парк ". Стивън Спилбърг възлага на Уилямс задачата да създаде цялата музика на филма и не е имало по-добър човек, който да улови същността на спектакъла на тема динозаври. Уилямс се заема с композирането на произведения, които да предадат усещане за страхопочитание и очарование, като същевременно се опитват да съответстват на начина, по който се движат динозаврите. Резултатът е "The Jurrasic Park Theme ".



Изпълнявана от Холивудския студиен симфоничен оркестър, с раздвижени струни и триумфална мелодия, тази песен символизира приключенията и чудесата в киното. Мнозина смятат, че "Jurassic Park Theme" е най-прекрасната творба на Уилямс, което наистина е признание.



Темата от Джеймс Бонд (1962 г.)



Може да се появява за първи път през 1962 г. като заглавна музика към "Д-р Но ", но "Темата на Джеймс Бонд " е синоним на филмите за Джеймс Бонд. Творбата на Монти Норман звучи във всеки филм за Бонд след "Д-р Но" през 1962 г., което носи на покойния Норман солидни хонорари.



Оригиналът е записан през 1962 г. от оркестъра на Джон Бари, който използва девет духови инструмента, пет саксофона, соло китара и ритъм секция. Тогава изпълнителите не са знаели, че музиката ще играе важна роля във всеки филм за Бонд.



Норман е получил приблизително 600 000 британски лири под формата на хонорари от своята отлична тематична песен. Той почина през 2022 г. след кратко боледуване на 94 години.