След вълнуващата нощ на българските дуети миналия понеделник, и тази седмицазавладя сърцата на публиката. Десетте имитации донесоха отново много усмивки, вълнение и положителни емоции на зрителите на NOVA. Танците, изпълненията и сценичните образи на участниците затрудниха силно журито и менторите при определянето на оценките. Тази вечер към, към журито се присъедини и двукратният участник в предаването -. „Готов съм да орежа абсолютно всички“, пошегува се той за отговорността да застане от страната на журито.

NOVA/Красена Ангелова

В десетия епизод на юбилейния десети сезон на „Като две капки вода“ победата за първи път грабнав образа на боливудската звезда Ранвир Сингх. С изпълнението си актьорът спечели овациите на публиката в студиото, журито и менторите. „Във всеки сезон се влюбвам в един актьор. Тази година съм влюбен в Моню. Ти си едно божество! Не знам откъде намери въздух да танцуваш, да скачаш и да пееш така“, каза AZIS за преобразяването.Четири български песни в шоуто развълнуваха телевизионната аудитория.се превърна в екстравагантния Деян Неделчев – Икебаната, а самият певец наблюдаваше имитацията му на „В гората“ в публиката. „Страхотен певец е и успя да хване всяко мое движение“, каза Деян Неделев. Веселин Маринов също проследи своята имитация на живо. Трудната задача бе отредена на актьора, който изправи публиката на крака с хита „За теб, Българийо“.„Впечатлен съм от Дарин. Движенията, артикулацията – гледах себе си“, сподели Веселин Маринов.не просто смени пола, но и запя със специфичния глас на естрадната легенда Тони Димитрова. В края на вечертаразвълнува всички с образа на незабравимата Ваня Костова и песента й „Звезда“. „Прекрасно превъплъщение. Искам да ти благодаря за старанието и професионалния подход към тази много трудна задача“, сподели синът на Ваня Костова - Боян Михайлов, който бе в студиото на „Като две капки вода“ точно в деня, в който голямата певица щеше да навърши 65 години.

