Дигиталният и физическият свят вече са преплетени неразделно. Модерният човек разполага с поне едно умно устройство, което е практически навсякъде с него. Най-често това е смартфон. В комбинация с увеличаване на потреблението на мобилен интернет, хората имат все по-големи очаквания от своите устройства и услугите, които използват.Именно интернет е в основата на тази трансформация. Глобалната мрежа показа на хората по целия свят, че могат да разполагат с всякакво съдържание и информация навсякъде и по всяко време. Не е нужно да спазват линейния график на програма или да чакат неопределено време докато любим филм бъде излъчен отново.Интернет дава пълната свобода на всеки потребител да открива и избира съдържанието и платформите, които отговарят на неговите желания и интереси. Затова ръстът на дигиталните платформи през последните няколко години не е изненадващ, а съвсем логичен. Конкуренцията между тях вече е много сериозна и ще създава още по-големи предизвикателства. А у нас вече има още едно предложение – Disney+. Disney+ е вече налична в България, като предлага многобройни филми и сериали от целия каталог на Disney и прилежащите ѝ продукции от Pixar, Marvel, National Geographic,„Междузвездни войни“ и StarВ България услугата струва 7,99 евро на месец или 79,90 евро за една година. Всички филми от поредицата за „Star Wars“, включително и продукциите „The Book of Boba Fett“, „Obi-Wan Kenobi” и „The Mandalorian“, са вече налични. Съдържанието не приключва дотук. Може да намерите и целия набор от филми и сериали на Marvel Studios, в това число и „Moon Knight“ със звездата Оскар Айзък.

Disney+

В каталога на Star са и заглавия като „Семейство Симпсън“, „Анатомията на Грей“ и „|Only burders in the building“. За фенове на научни и документални предавания в плаформата има всички поредици на National Geographic. Последната от тях, „The World According To Jeff Goldblum“ ни отвежда на забавно, любопитно и развлекателно пътешествие от вече два сезона.Разбира се, потребителите ще могат да се насладят и на всички заглавия от класическите Disney анимации до най-новите live-action приключения на студиото.Една от най-важните характеристики на всяка дигитална платформа е колко лесно е достъпна за своите потребители. А това означава да може да се използва пълноценно от възможно най-много устройства.Disney+ е разработена така, че да е налична за голям брой най-различни устройства. Тя има версии за Chrome OS, MacOS и Windows компютри. Освен това може да се използва на Android и iPhone, както и на таблети с Android и Apple iPad. Налична е и за устройтвата на Amazon – таблетите Fire и Amazon Fire TV.

Disney+

Като става дума за телевизори, платформата има специални приложения за Android TV, Apple TV, Chromecast, както и за моделите на някои водещи производители. Може да се използва и през конзолите Sony PlayStation 4 и 5, както и през Xbox One и Xbox Series X и S.Разбира се, колкото и устройства да се поддържат, няма да има особен смисъл, ако потребителят може да използва само едно от тях. Абонатите могат да гледат съдържание на до 4 устройства едновременно. Освен това имат право да добавят общо 7 различни профила и да изтеглят неограничено съдържание на до 10 устройства. Последното означава, че потребителят може да разполага с любимото си съдържание дори и на места, където няма интернет. Например за кино по време на къмпинг, или пък по време на полет. Родителите могат да създават детски профили, така че децата им да имат достъп до подходящо за възрастта им съдържание. Disney+ предлага и функция за групово гледане (Groupwatch feature), която позволява виртуално споделено гледане за до 6 души. Особено впечатляващо е и, че платформата предоставя и IMAX качество на определени заглавия за още по-добро изживяване. Именно това прави Disney+ истинска дигитална платформа, която е винаги и навсякъде със своите абонати и могат да направят ежедневието им по-приятно и вълнуващо във всеки един момент.