, основател на платформата „Майко мила“ покани зрителите на „На кафе“ по NOVA на събитието „Историите на edna жена – пътят към успеха“, където заедно с още две успели жени ще разкажат за пътя си към успешния бизнес и сбъдването на мечтите си. Събитието на 15 октомври организират от Edna.bg.То ще се проведе на 15 октомври 2024 г. между 18:00 и 20:30 ч. в Event Space 2020, гр. София.

„Пътят към успеха е осеян с безсъние, стрес, много чуденки, въпросителни и опити да направиш крачки в правилната посока. После се поучаваш от грешките си!“, сподели Красимира пред репортера от „На кафе“.„На мен ми е било доста трудно, но и много удовлетворяващо", разкри Красимира за своя път в бизнеса.Красимира Хаджииванова е основател на родителската медийна платформа "Майко Мила" и на социалното предприятие "Оле Мале". Тя е част от стендъп формата "Три жени на микрофона". Работи в различни онлайн медии от 2001-ва година. Има и собствен блог "Животът от нещата", както и книга със същото заглавие.Припомняме, че специални гости на събитието ще бъдат:- блогър и съосновател на платформата „Майко Мила“- изпълнителен директор на Фондация "Право и Интернет". Открийте повече за нея- създател и собственик на COCO Nail House, позната в социалните мрежи и под името beyond the yummy.Водещ пък е Христо Калоферов - известният журналист от NOVA и водещ на „Новините на NOVA“.Събитието на Edna.bg "Историите на Edna жена: Пътят към успеха" се осъществява с подкрепата на нашия генерален спонсор VISA и тяхната инициатива SHE'S NEXT България за която може да разберете повече тук, както и с нашите основни спонсори от MINI, верига магазини "Рени" и JTI.Вижте повече във видеото от „На кафе“!