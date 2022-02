се завръща с нов албум след 18-годишна пауза, съобщи АФП.Албумът "The Tipping Point" излиза в петък. Песента "Stay" в него разкрива и причината за дългата пауза. Двамата лидерине винаги са били на едно мнение през 40-годишната ѝ история (първият им албум "The Hurting" излиза през 1983 г.)."Съдбите ни не винаги са били свързани, трябваше да пораснем духовно поотделно, преди да се намерим отново, вече достигнали до еднаква зрялост" - казва пред АФП Роланд Орзабал."Сега знаем, че се нуждаем един от друг" - добавя Кърт Смит.Траекторията е характерна за попа - двама тийнейджъри се сприятеляват, образуват група, след това се изправят пред успеха. Кърт се справя трудно с него, пробва индивидуална кариера през 90-те години на миналия век, следват спорадични изяви на групата.Двойката е запазила уменията си да създава копринени мелодии, с които обгръща силни послания.Сегашните политически конвулсии също предизвикват двамата автори. "Rivers of Mercy" започва с полицейски сирени и шум от протест. "Master Plan" е отрицание на авторитаризма.