Американската филмова суперзвезда Ева Лонгория се оказа голям фен на родната ни тенис легенда Григор Димтиров.

Красивата актриса поиска да се снима с Гришо по време на Формула 1.

И двамата бяха специални гости и наблюдаваха последното състезание за годината на пистата "Яс Марина" край Абу Даби.

Самата Ева публикува снимката с Димитров в официалния си профил в Инстаграм и предизвика куп коментари и реакции.

Grigor Dimitrov and Eva Longoria together at the Abu Dhabi Grand Prix for the F1 season finale.



Face cards never decline. pic.twitter.com/UYPTbo8x9M