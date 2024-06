Google News Showcase

Американският рапъре на път да спечели 11-ия си номер едно в британските класации на сингли с новия си хит, съобщава ДПА.„Офишъл Чартс Кампъни“ прогнозира, че песента ще дебютира на върха на класацията за сингли в петък, измествайки Espresso на Сабрина Карпентър.Песента, която е включена в предстоящия му албум The Death Of Slim Shady (Coup De Grace), беше издадена на 31 май, а музикалният клип включва участия на изпълнители като Снуп Дог и 50 cent.Песента започва с думите „, върна се отново“ - препратка към сингъла му от 2002 г. Without Me, в който се завръща неговото алтер-его Слим Шейди.Еминем, чието истинско име е Маршъл Брус Матърс, постига популярност с албума The Slim Shady LP от 1999 г., който му носи отличието за най-добър рап албум на наградите „Грами“.Роденият в Мисури рапър в момента има, включително Stan (2000 г.) и Lose Yourself (2002 г.).Той има и 10 албума номер едно във Великобритания, сред които са The Marshall Mathers LP (2000 г.), The Eminem Show (2002 г.) и Encore (2004 г.).