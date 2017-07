Джордж Клуни съди до дупка френско списание (СНИМКИ)

Some grainy shots of George #Clooney and Amal holding their babies. George looks he still carrying baby weight and that baby very awkwardly, — Clooney Aficionados (@Aficionados19) 29 юли 2017 г.

#GeorgeClooney to sue #Voici magazine paparazzi for climbing over his fence. "First I will build a wall, then I will sue your French asses!" pic.twitter.com/uneMKoJADM — Tom Markowski (@SatirizeThis) 29 юли 2017 г.

Холивудският чаровнике ужасно, което разпространив домашни условия.Нещо повече - фотографите са успели да се вмъкнат неправомерно в самия имот на двойката, прескачайки оградата, и за заснелиот дърво пред самия им прозорец.Сега актьорът заплашва да"фотографите, агенцията и списанието". А предвид факта, че жена му е известна с множеството си дела на високо равнище, "Воачи" имат защо да се притесняват от евентуална съдебна битка."Безопасността на децата ми го изисква", аргументира Клуни намерението си да отнесе въпроса направо в съда.