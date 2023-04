Vengeance is a mother!



Jennifer Lopez is The Mother, premiering May 12. pic.twitter.com/Z78BC6z1RA — Netflix (@netflix) April 11, 2023

участва във филмазаедно с Джоузеф Файнс, Луси Паез, Омари Хардуик, Пол Раси и Гаел Гарсия Бернал. Филмът ще бъде излъчван от Netflix от 12 май.Докато се крие от опасни хора, една убийца излиза от скривалището, за да защити дъщеря си, от която се е отказала преди години, съобщава News.ro.Режисьор на филма е Ники Каро. Сценаристи са Миша Грийн, Андреа Берлоф и Питър Крейг, а продуценти Миша Грийн, Илейн Голдсмит-Томас, Бени Медина, Рой Лий, Мири Юн, Марк Евънс. Изпълнителен продуцент е Моли Алън.Дженифър Лопес, родена на 24 юли 1969 г. в нюйоркския квартал Бронкс, става международно известна през 90-те години на миналия век благодарение на главните роли, изпълнени във филмите. През 1999 г. прави музикалния си дебют с албума "On the 6", който съдържа два хитови сингъла - "If You Had My Love" и "Waiting For Tonight". Издава още седем студийни албума, а общо записите ѝ са продадени в над 80 милиона копия.Играе в многобройни филми и се откроява по телевизията като жури в шоуто "American Idol". Филмите, в които е участвала, генерират общи приходи от над 2,9 милиарда долара, като Дженифър Лопес е смятана за най-влиятелния и най-високоплатения латиноамерикански изпълнител на всички времена. На 20 юни 2013 г. е удостоена с 2500-ата звезда на. През 2018 г. получавана видео музикалните награди на MTV.Лопес притежава и филмова продуцентска компания „Nuyorican Productions“, която е пуснала сериали катоПрез 2020 г. пее на финала на Супербоул заедно с Шакира.