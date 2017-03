Дуото "Чейнсмоукърс", станало известно с хита си "Closer", приключи работата над дебютния си албум, озаглавен "Memories: Do Not Open", съобщи Контактмюзик.



Дуото за електронна денс музика, което включва Алекс Пол и Дрю Тагарт, оповести в Twitter, че албумът вече е готов. Той ще бъде пуснат на 7 април.



Миналия месец 27-годишният Тагарт по невнимание разкри датата на излизането на албума. "Готови сме", каза той. "Записахме цял албум, който ще излезе на 7 април. Трябваше ли да споменавам това? "Не трябваше, но всичко е наред", допълни 31-годишният Пол.



Тагарт освен това поясни, че албумът е озаглавен "Memories: Do Not Open". Той ще включва нови песни, които не са издавани и са неизвестни на феновете, както и излезлия наскоро сингъл "Paris".