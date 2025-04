Компанията Blue Origin на милиардера Джеф Безос изпрати до ръба на Космоса полет с изцяло женски екипаж, сред които са годеницата на Безос - Лорийн Санчес и певицата Кейти Пери.

Това е поредната мисия с космически туристи.

Изпълнителката на „Firework“ и „California Gurls“ ще бъде издигната на повече от 100 км над повърхността на Земята с кораб на Blue Origin, космическата компания, собственост на основателя на Amazon.

Пет други жени, включително годеницата на Безос Лорън Санчес, ще се присъединят към полета, който ще излети от Западен Тексас около 16:30 ч. българско време.

Напълно автоматизираният им кораб ще се издигне вертикално, преди капсулата за екипажа да се отдели по време на полета, а по-късно да падне обратно на земята.

Мисията е с първият изцяло женски космически екипаж след историческия самостоятелен полет на Валентина Терешкова през 1963 г.

We’re at T-2 minutes and counting. Watch the NS-31 crew fly to space!https://t.co/YmOppG43C2