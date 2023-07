#BreakingNews 📡 Trojan planets could exist! In the PDS 70 system, a young star that hosts 2 giant Jupiter-like planets: a cloud of debris with a mass 2 times greater than our Moon was detected in PDS 70b https://t.co/84yh4bRKyc pic.twitter.com/RTOAG0KddN — ALMA Observatory📡 (@almaobs) July 19, 2023

Астрономи съобщиха за, които споделят една и съща орбита около своята звезда, предаде Асошиейтед прес.Според учените това е най-убедителното досега доказателство за подобно странно, за което те отдавна подозират, но досега не е било доказано.Използвайки телескоп в Чили, екипът под ръководството на учени от Испания е забелязал облак от отломки в същата орбита като тази на вече потвърдена планета, обикаляща около звезда на 370 светлинни години в съзвездието Кентавър.Изследователите допускат, че това е или планета в процес на формиране, или останки от някогашна планета.Известно е, че астероидите придружават планети около техните звезди - например Юпитер и неговите така наречени троянски астероиди. Планетите в една и съща орбита обачеотбеляза съавторът на изследването Хорхе Лило-Бокс от Центъра по астробиология в Мадрид."Теоретично те могат да съществуват, но никой никога не ги е откривал", каза той в изявление.Учените казаха, че ще трябва да изчакат до 2026 г., за да проследят както трябва двата обекта около звездата, известна като @C_Astrobiologia http://Ruza, a PhD student at , where we are presenting in an @ESO PR the first evidence for **co-orbital** planet formation in an extrasolar system, the iconic PDS 70. 🧵 pic.twitter.com/ljZZ4787k1

— Jorge Lillo-Box (jlillobox@astro***.social) (@jlillobox) July 19, 2023 Потвърдената планета с предполагаемия компаньон прави една обиколка за 119 години. Тя е газов гигант като Юпитер, но е три пъти по-голяма. Известно е, че друг газов гигант обикаля около тази звезда, макар и от много по-голямо разстояние.Водещият автор Олга Балсалобре-Руса от Центъра по астробиология в Мадрид каза, че откритията, публикувани в списание "Астронъми енд астрофизикс" (Astronomy and Astrophysics), са "първото доказателство" за съществуването на подобни двойни светове."Можем да си представим, че една планета споделя орбитата си с хиляди астероиди, както в случая с Юпитер, но за мен е удивително, че планети могат", каза тя в изявление.