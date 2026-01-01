Намерението на управляващите да закрият Комисията по досиетата разедини опозицията. „Да, България“ и „Продължаваме промяната“ са категорично против, а „Възраждане“ определя закриването като „безкрайно закъсняло“.

„Да, България“

„Категорично сме против закриването на Комисията по досиетата“, заяви днес в кулоарите на парламента съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. „Трябва нещата да вървят като в Унгария, където разкриват досиетата на 60 000 агенти на Държавна сигурност, отколкото като у нас, където се стремят по всякакъв начин да заметат следите от тази срамна част от българската история.“

Мирчев настоя за пълна прозрачност кой е бил агент на ДС и кой днес има връзка с властта. Той отхвърли като несериозен аргумента, че голяма част от хората в досиетата са починали или са в пенсионна възраст. „Голяма част от тях бяха например в инициативния комитет на Илияна Йотова. Тоест тези хора имат сериозна експозиция към властта“, каза той. Според него закриването е „приумица“ на вицепремиера Иво Христов и трябва категорично да бъде спряно.

ПП

Със същия пример излезе и Николай Денков от „Продължаваме промяната“. „Отново опит да се скрие истината“, каза той. По думите му в предизборната кампания премиерът Румен Радев е обещавал прозрачност. „Унгария приключва с тази тема, като отваря досиетата, а България – като се опитва да скрие кой от службите участва в Министерския съвет, кой е в Народното събрание, кой е в различните комисии“, заяви Денков.

„Възраждане“

Обратна е позицията на „Възраждане“. „Време е да затворим тази страница“, каза заместник-председателят на партията Цончо Ганев. Според него „Възраждане“ предлага закриването на комисията във всеки парламент.

Ганев посочи, че тя тежи на бюджета. „Абсурдно е едни хора да усвояват 5 милиона лева под формата на заплати всяка година, за да ровят в досиета на хора, които най-вероятно вече са на преклонна възраст или голяма част от тях са починали“, каза той. По думите му голяма част от хората с досиета са били разузнавачи и е обидно да бъдат приравнявани с доносниците. „Да, Държавна сигурност е имала един мракобесен отдел, но всички други отдели са били част от националната ни сигурност“, заяви Ганев.

ДПС

Станислав Анастасов от ДПС каза, че по този начин ще се блокира делото за Възродителния процес, което в момента се води във Военна прокуратура. Това ние няма да допуснем и ще работим с цялата демократична общност на България против закриването на тази комисия, заяви депутатът.

Кой какво е подписал няма значение. Те имат ясна позиция и тя е същата като на партията, отговори Анастасов на въпрос защо евродепутатите от ДПС не са се подписали в позиция на българските евродепутати срещу закриването на комисията.