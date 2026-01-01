Депутатът от ДПС Калин Стоянов отправи остри обвинения към вътрешния министър Иван Демерджиев, като заяви, че той използва мрежа от т.нар. „кошаревски свидетели“ за даване на неверни показания срещу определени лица. Повод за изказването му стана полицейската акция в Гурково, при която бяха задържани четирима души във връзка с разследване за незаконно използване на техническо средство за събиране на информация.

„Коя е бандата на кошаревските свидетели в България и кой е техният началник? Това е министърът на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев“, заяви Стоянов.

По думите му акцията на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), проведена съвместно с ГДБОП, повдига редица въпроси. „Територията на София явно им умаля и се изнесоха на територията на град Гурково“, коментира депутатът.

Стоянов припомни, че на 5 ноември бяха задържани четирима души във връзка с предполагаемо незаконно използване на проследяващо устройство.

Според него интересното в случая е, че четиримата задържани са основни свидетели по различни досъдебни производства, прокурорски преписки и сигнали срещу баща и син от Гурково – Мариян и Георги Цоневи.

Депутатът посочи още, че Мариян Цонев е свидетел по досъдебно производство на Окръжната прокуратура в Бургас, по което, според изнесената от него информация, като обвиняеми са привлечени Радослав Ревански, Христо Широков и Димитър Гавазов.

Калин Стоянов заяви, че според него съществува повтаряемост в използването на едни и същи лица като свидетели по различни производства.

Той отправи обвинения, че чрез посредници вътрешният министър използва подобна мрежа от свидетели, които според твърденията му са готови да дават неверни показания срещу определени хора в замяна на протекция.

„Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев чрез различни поставени лица използва мрежа от кошаревски свидетели, които са готови да дават неверни свидетелски показания срещу който и когато трябва“, заяви Стоянов.

По думите му срещу подобни действия на въпросните лица била обещавана защита и съдействие за разрешаване на техни проблеми.

„Тук възниква въпросът – кой в момента управлява Министерството на вътрешните работи, дали това не са криминално проявени лица?“, попита депутатът.

От партия ДПС категорично заявиха, че тези „показни акции трябва да престанат“.

Припомняме, че на 5 ноември четирима български граждани бяха задържани във връзка с разследване за незаконно използване на специално техническо средство за нерегламентирано събиране на информация. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков.