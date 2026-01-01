Четирима български граждани са задържани във връзка с разследване за незаконно използване на специално техническо средство за нерегламентирано събиране на информация. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков.

Задържаните са на възраст между 31 и 54 години, като се проверява евентуалната им съпричастност към извършеното деяние.

По случая е образувано досъдебно производство в СДВР, а първоначалният сигнал е постъпил от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По думите на Пелтеков сигналът за незаконното използване на техническите средства е подаден от самите лица, спрямо които те са били използвани.

„Имаме предположения, които не е коректно да представим сега“, заяви директорът на СДВР, без да разкрива допълнителни подробности за случая.

Разследващите продължават работата по установяване на всички обстоятелства около предполагаемото незаконно събиране на информация.

Предстоят допълнителни действия по разследването.