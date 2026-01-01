Тежкотоварните камиони над 12 тона ще се движат с ограничения по магистрала „Хемус“ в три дни – 6, 8 и 9 ноември. Причината е ремонтът на тунел „Топли дол“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Днес от 15:00 до 21:00 ч. камионите няма да могат да пътуват в посока изход от София. В неделя, 8 ноември, ограничението ще е за движението към столицата и ще важи от 14:00 до 21:00 ч. В понеделник, 9 ноември, тежкотоварните автомобили ще бъдат спрени и в двете посоки между 7:00 и 9:00 ч.

За камионите над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин в петък, е предвиден обход през прохода „Петрохан“. По същия маршрут ще могат да преминават и тези, които се движат към София в неделя.

От пътната агенция не препоръчват тежкотоварните автомобили да използват Искърското дефиле за обход. В момента там движението е само в една лента заради укрепване и обрушване на скални откоси.

Ако трафикът намалее, „Пътна полиция“ може да започне пропускането на камионите преди обявения час. Възможни са и допълнителни мерки за организация на движението.

Очаква се около 18 декември, преди коледните и новогодишните празници, движението в двете тръби на тунел „Топли дол“ да бъде възстановено. След празниците, около 11 януари 2027 г., преминаването през тръбата за София отново ще бъде ограничено, докато приключат ремонтните дейности. Прогнозният срок за завършването им е април 2027 г.

Основният ремонт на тунела започна през ноември 2023 г. Съоръжението е в експлоатация от 1985 г. и досега не му е извършван основен ремонт. От 12 октомври тази година всички превозни средства преминават двупосочно през тръбата за Варна, докато работата в тръбата за София продължава.