Броят на засегнатите от енергийна бедност е над 1,8 милиона души или около 28 на сто от населението на страната. Това посочва министърът на енергетиката Ива Петрова в приветствие, прочетено по време на представянето на оценката на бедността и равнопоставеността в България, озаглавена „Зелено и приобщаващо бъдеще: създаване на възможности в рамките на зеления преход“ на Групата на Световната банка в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на енергетиката. Събитието се състои в „Гранд Хотел София“.

Според Петрова данните за енергийно бедните показват необходимостта от последователни и дългосрочни решения.

За Министерството на енергетиката сигурността на доставките и достъпните цени за хората са основните предпоставки за качеството на живот, за икономическата активност и за устойчивото развитие на страната, отбелязва Петрова.

Според нея предизвикателствата са да се съчетаят сигурността на енергийните доставки, конкурентоспособността на сектора и достъпните цени за хората. Устойчивата енергийна политика изисква баланс между тези приоритетите, така че развитието на сектора да бъде съобразено с възможностите на домакинството, посочва Петрова.

В приветствието си тя отбелязва, че през последните години България предприе стъпки за изграждането на нормативна и институционална рамка за справяне с енергийната бедност и като пример за това тя посочва въвеждането на определението за енергийна бедност.

Една от важните задачи, които стоят пред нас, е разработване на дългосрочна програма за намаляването на енергийната бедност до 2050 г. и междинни цели до 2030 г. Тя трябва да осигури последователност в планирането на мерките и координация между институциите за постигането на резултати, казва министърът.

Петрова добавя, че в рамките на програмата за управление на България до 2030 г. има конкретни ангажименти по 11 мерки, които са насочени към подкрепа на най-уязвимите потребители на енергийни услуги.