В УМБАЛ „Св. Анна“ вече ваксинират с трета доза

В Националната здравно-информационна система към 11.00 часа са били вписанисрещу COVID-19, съобщиха от здравното министерство.Ваксините са били приложени в болници, медицински центрове, имунизационни пунктове в регионалните здравни инспекции и от общопрактикуващи лекари.Данните са били отчетени от областите София, Бургас, Пловдив, Варна, Плевен, Враца, Кюстендил, Шумен и Ямбол.