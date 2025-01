Даниел Митов е министър на вътрешните работи в правителството на „ГЕРБ-СДС“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

Рокада в служебното правителство: Главчев сменя министъра на външните работи

Митов е. Роден е в София през 1977 година, политолог по образование.През 2002 г. завършва политология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което специализира политически умения в Центъра за продължаващо обучение на НБУ. Участва в програмите за обмен „Маршал“ на Marshall Memorial Fund (German Marshall Fund of the US), както и в „Programme des personnalites d’avenir“ на френското външно министерство.През 2002 г. започва работа в Политическата академия за Централна и Югоизточна Европа и като член на редакционния екип на списание „Разум“. Работи като. От 2006 г. еПрез 2010 г. заминава в, където е програмен мениджър на Програмата за развитие и подпомагане на политическите партии. През 2012 г. се завръща в България, но скоро след това е назначен за постоянен представител на НДИ в Брюксел. Като представител на НДИ, работи и в Либия, Конго, Украйна, Йемен, Тунис и др.През 2006 г.и се кандидатира на частичните избори за европейски парламент през 2007 г. Изборите завършват неуспешно за партията и цялото ѝ ръководство, начело с лидера Иван Костов, подава оставка. При избора на ново ръководство Даниел Митов се кандидатира и е избран заБ. На парламентарните избори през 2009 г. е кандидат за депутат и водач на пропорционалната листа на Синята коалиция в 13-и Пазарджишки избирателен район, но не успява да влезе в парламента.През 2012 г. Даниел Митов, заедно с Прошко Прошков, Петър Николов и Христо Ангеличин,, основана от бившата еврокомисарка. Избран е за член на Националния съвет на партията и остава такъв до есента на 2012 г., когато поради ангажиментите си към НДИ се оттегля от политиката.На 6 август 2014 г. Даниел Митов е назначен от президента Росен Плевнелиев зна Георги Близнашки.и в следващото правителство – второто на Бойко Борисов.През 2021 г. ев XLV народно събрание. След изборите през Юли 2021 ев проектокабинета на ГЕРБ–СДС, но след като не получава нужната подкрепа в парламента,на президента.От май 2021 г. Даниел Митов е зам.-председател на ГЕРБ. В момента той е народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС.