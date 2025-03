Тайни, пазени строго секретно в продължение на 80 години бяха разсекретени по нареждане на американския президент Доналд Тръмп. Излязоха досиетата Кенеди, а в тях се появи... и българска следа, съобщи БНТ.

Как един сигнал за готвеното убийство на американския президент, който е подаден от София, можеше да обърне хода на историята... ако не беше пренебрегнат от американските служби.

БНТ откри впечатляващи писма, подписани от информатора Сергей Черноног. Там присъства и жена с българско име - Бисера Асенова, споделила ключова информация.

Сергей Черноног твърди, че още през август 1963 година - три месеца преди фаталния атентат в Далас, в стая в София, му е била предадена информация за готвеното покушение.

Тръмп: Около 80 000 страници от досиетата за убития президент Кенеди ще бъдат публикуван

Ето какво разказва той в документ от 76-та, който БНТ откри в разсекретените архиви:

"До Руския посланик в посолството на СССР във Вашингтон

С копие до британския посланик в американската столица

Скъпи г-не,

На 9 август 1963 година в София - България - консулът Василев ми нареди да предам тази информация на американското правителство. Г-н Василев - консул в съветското посолство ми даде тази информация за Лий Харви Осуалд на 14 август 1963 година. Г-ца Бисера Асенова - приятелка на консула дойде в моята стая и ми повтори, че Лий Харви Осуалд е наемен убиец и ще убие президента Кенеди”.

For sure didn’t expect Bulgaria to be mentioned in the Kennedy files https://t.co/eXHjS6rMwy