UNIQA SEE е най-бързо развиващият се регион в UNIQA Group

От ляво надясно: Адел Бахтанович, Президент на SEE региона/ Андреас Брандщетер, CEO на UNIQA Group/ Борис Паличев, председател на Надзорния съвет на UNIQA България и генерален мениджър на SEE региона. UNIQA

Лидерският екип на UNIQA SEE се срещна в София с г-н Андреас Брандщетер, СЕО на UNIQA Group, за да обсъдят стратегическите цели на UNIQA в петте страни от региона Югоизточна Европа (SEE). От началото на месец март 2022 г. UNIQA започна бизнес трансформация, с цел да укрепи позицията си на пазарите в SEE и да бъде сред водещите 3 международни застрахователни групи в региона, като предоставя застрахователни решения и услуги с високо качество за своите клиенти и партньори.„За мен е голямо удоволствие да бъда на посещение в региона на Югоизточна Европа (SEE) именно тук, в София. UNIQA Group е силно ангажирана с присъствието си във всяка от петте страни в региона и сме убедени, че SEE ще продължи да има важен принос за растежа на UNIQA Group. Растем заедно и се учим един от друг. Ще продължим да действаме като силен и обединен екип за развитието на региона на Югоизточна Европа и на цялата ни UNIQA общност“, каза, CEO на UNIQA Group.За първите 8 месеца на 2022 г. групата от страни, които сформират UNIQA SEE региона (Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, България и Хърватия), отчита силен двуцифрен ръст от 11,6% и отлична печалба, надминаваща застрахователния пазар. Регионът на Югоизточна Европа е третата по големина група компании в UNIQA Group с годишна брутна записана премия от над 260 милиона евро, с приблизително 1700 служители, обслужващи близо 2 милиона клиенти.„За нас е огромна чест да посрещнем г-н Андреас Брандщетер, CEO на UNIQA Group, тук в София, в годината, в която, празнува своята 30-та годишнина. Благодарение на ежедневните усилия и отдаденост на целия екип през годините, UNIQA България днес предоставя на своите клиенти отлични продукти, богат набор от съвременни дигитални услуги с възможност за самообслужване и иновативни решения, включително телемедицина чрез приложението MedUNIQA. През текущата 2022 г. UNIQA България отчита силен двуцифрен ръст в продажбите и е сред водещите компании в България, продължавайки да получава доверието на все повече клиенти във всички основни линии бизнес – автомобилно, имуществено, здравно и животозастраховане.Като част от SEE региона UNIQA България ще продължи успешното си развитие като доверен и предпочитан застраховател за всички свои клиенти и партньори.“, каза, председател на Надзорния съвет на UNIQA България и генерален мениджър на SEE региона.работи в посока да се позиционира в региона като надежден партньор за физически лица, корпоративни и банкови клиенти. Компанията ще инвестира в иновативни технологии и в най-добрите таланти в своята разнообразна общност от служители, за да разработи модерни решения, които да отговорят на изискванията на клиентите.Регионът на Югоизточна Европа е третият по големина в UNIQA International, която оперира в 18 държави. Сътрудничеството между петте страни, започнало през март тази година, се осъществява в съответствие със стратегията за растеж и по-нататъшно развитие на компанията, в която е поставен специален акцент върху страните от Югоизточна Европа (SEE). UNIQA инвестира в региона, за да предостави на клиентите по-добри и по-качествени услуги със силен фокус върху дигитализацията и устойчивото развитие.