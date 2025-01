Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) избра мотивите на двете възможни теми за бъдещия дизайн на новите евробанкноти, обяви институцията на официалната си интернет страница.

Мотивът "Европейската култура" се фокусира върху споделени културни пространства и видни европейци, които подсилват европейската идентичност и изграждат споделено чувство за принадлежност.

"Реки и птици" е другият мотив, който се фокусира върху устойчивостта и разнообразието на природния свят и символизират стремежа към свободно придвижване, пише на сайта си ЕЦБ.

Решението за мотивите на двете възможни теми за бъдещия дизайн е взето след предложения, предоставени от две консултативни групи от цялата еврозона, и е в съответствие с предпочитанията по темите, изразени от повече от 365 000 европейци в публични проучвания, проведени през лятото на 2023 г.

"Развълнувани сме да представим тези мотиви от реалния живот, които отразяват нашия ангажимент към Европа и почитат нейното културно наследство и природа", заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард. "Новите евробанкноти ще символизират нашата споделена европейска идентичност и разнообразието, което ни прави силни", допълни тя.

Европейска култура - споделени културни пространства

"Европейската култура" споделя общите културни пространства, които са оформили европейската идентичност през вековете. Мотивите за тази тема изобразяват различни културни дейности и пространства, както и емблематични европейски личности, които са допринесли за изграждането на културното наследство на Европа. Животът им обхваща шест века, през които са живели, пътували и работили в Европа, а постиженията им са отекнали по целия свят.

Избраните мотиви предвиждат банкнотата от 5 евро да изобразява европейската култура на тема "Сценични изкуства", като лицевата страна ще бъде образът на оперната певица Мария Калас, а на обратната ще бъдат изобразени улични изпълнители, от жанровете музика, танц и театър, които забавляват минувачи.

Новата банкнота от 10 евро ще засяга темата "Музика", като на лицевата страна ще бъде изобразен Лудвиг ван Бетовен, а на обратната ще бъде представен музикален фестивал с хор от деца и младежи.

