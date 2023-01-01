Посред бял ден: Младежи пребиха и ограбиха мъж във Варна

Задържаха мъж зав Ямбол, съобщиха от полицията.На 17 април, около 12:35 часа е получен сигнал, че вдо ул. "Граф Игнатиев", е нанесен побой на 64-годишен мъж.Пострадалият е настанен за лечение в- с множество наранявания,След разследване е установен извършителят на деянието -