Задържаха мъж за побой в Ямбол, съобщиха от полицията.
На 17 април, около 12:35 часа е получен сигнал, че в необитаема постройка до ул. "Граф Игнатиев", е нанесен побой на 64-годишен мъж.
Посред бял ден: Младежи пребиха и ограбиха мъж във Варна
Пострадалият е настанен за лечение в болница - с множество наранявания, без опасност за живота.
След разследване е установен извършителят на деянието - 38-годшен мъж.
На 17 април, около 12:35 часа е получен сигнал, че в необитаема постройка до ул. "Граф Игнатиев", е нанесен побой на 64-годишен мъж.
Посред бял ден: Младежи пребиха и ограбиха мъж във Варна
Пострадалият е настанен за лечение в болница - с множество наранявания, без опасност за живота.
След разследване е установен извършителят на деянието - 38-годшен мъж.