50-годишен мъж е в болница след нанесен побой в силистренското село Черник, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал в понеделник.

Възрастен мъж пострада след побой в Шуменско

След получен сигнал полицията открила пострадалия в безпомощно състояние. Той е настанен в болница без опасност за живота.

Извършителят, 33-годишен мъж от същото село, е задържан.

По случая тече разследване.

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