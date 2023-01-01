50-годишен мъж е в болница след нанесен побой в силистренското село Черник, съобщават от полицията.
Инцидентът е станал в понеделник.
Възрастен мъж пострада след побой в Шуменско
След получен сигнал полицията открила пострадалия в безпомощно състояние. Той е настанен в болница без опасност за живота.
Извършителят, 33-годишен мъж от същото село, е задържан.
По случая тече разследване.
Инцидентът е станал в понеделник.
Възрастен мъж пострада след побой в Шуменско
След получен сигнал полицията открила пострадалия в безпомощно състояние. Той е настанен в болница без опасност за живота.
Извършителят, 33-годишен мъж от същото село, е задържан.
По случая тече разследване.