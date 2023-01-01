Възрастен мъж пострада след побой в Шуменско

50-годишен мъж ев силистренското село Черник, съобщават от полицията.Инцидентът е станал в понеделник.След получен сигнал полицията открилаТой е настанен в болница без опасност за живота.Извършителят, 33-годишен мъж от същото село, еПо случая тече разследване.