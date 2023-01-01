Пиян шофьор се заби в дърво край Врачанско, съобщиха от полицията.
Заловиха пиян шофьор с 2,42 промила във Велико Търново
Инцидентът е станал около 00:05 часа на 15 февруари. Автомобилът е управляван от 68-годишен жител на село Брусен.
Дрегерът е отчел 1,75 промила алкохол в кръвта. Образувано е бързо полицейско производство.
Заловиха пиян шофьор с 2,42 промила във Велико Търново
Инцидентът е станал около 00:05 часа на 15 февруари. Автомобилът е управляван от 68-годишен жител на село Брусен.
Дрегерът е отчел 1,75 промила алкохол в кръвта. Образувано е бързо полицейско производство.