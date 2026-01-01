Акция на "Икономическа полиция" се провежда в общинското предприятие "Паркинги и синя зона" във Варна.

БТА

Повод за акцията е получен сигнал за корупционни практики. От "Икономическа полиция" потвърдиха, че е направено разследване, което е в условие на неотложност.

БТА

"Търсят се документи по отношение на обекти, за които има данни, че са заплащали такса спокойствие. Към настоящия момент предстоят разпити на лица, които имат отношение към извършените корупционни практики", съобщиха от "Икономическа полиция", предава Varna2 4.

БТА

От сградата бяха отведени шефът на "Синя зона" Добромир Арнаудов и шофьорът му Веселин Гарилов. А също бяха изнесени няколко кашона с документи.

БТА

БТА

За момента към тях няма повдигнато обвинение. Сигналът е подаден от гражданин.