Няколко улици в Стара Загора са затворени. Това се налага във връзка с изпълнение на монтажни дейности по проект за реконструкция на водопроводната мрежа в града, осъществяван от "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД по Оперативна програма "Околна среда“.



Към 11 юли има временна организация на движението на МПС при следните улици:



► По ул. “Сава Силов“ в участъка от бул. “Славянски“ до ул.“Христо Ботев“ – частично;



► По ул. “Димитър Наумов“ в участъка от бул. “Славянска“ до ул. "Братя Жекови“ – цялостно;



► Клон 11 b и 11 c успоредно на ул.“Милин камък“ в участъка от ул. "Чая“ до ул. "Димчо Стаев“ – частично;



► По ул. "Подполковник Калитин“ в участъка от ул. "Христо Ботев“ до ул. "Генерал Гурко“ – частично;



► По ул. “Българско опълчение“ в участъка от бул. “Славянски“ до бул. “Цар Симеон Велики“ – частично;



► По ул. “Антон Марчин“ в участъка от бул. “Славянски“ до бул. “Цар Симеон Велики“ – частично;



► По ул. "Милин камък“ в участъка от "Априлско въстание“ до ул. "Димчо Стаев“ – частично;



► По ул. “Априлско въстание“ в участъка от ул. "Милин камък“ до ул.“Христо Ботев“ – частично;



► Главен клон ДМА 3 – по улица "Ген. Стефан Азманов“ и на север от нея в кв. "Три Чучура юг“ – частично;



► Главен колектор I – северното платно по бул. “Славянски“ в участъка от ул. “Ангел Кънчев“ до ул. “Подполковник Калитин“ – цялостно затворено.



► По ул. “Капитан Петко войвода“ – частично.