34-годишен мъж е задържан, след като ударил 50-годишен с чук по главата в старозагорското село Дълбоки.

Сигналът е подаден на 30 октомври около 16:00 ч. в Първо районно управление - Стара Загора.

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От удара пострадалият е изгубил съзнание. По-късно той е потърсил помощ в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, където е бил прегледан и изпратен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство.

34-годишният мъж е установен и задържан за срок до 24 часа.