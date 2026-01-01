Полицията е намерила 102 предмета с вид на археологически находки в дома на 75-годишен мъж в село Гранит, община Братя Даскалови. Сред тях има монети и керамика. В къщата е открит и череп.

Претърсването е било на 30 октомври.

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Освен старинните предмети в къщата и в постройка в двора полицаите намериха и 10 патрона за пистолет. Мъжът ги предаде сам.

По случая има две разследвания. Едното е за незаконно държане на културни ценности, а другото е свързано с намерения череп. Полицията в Чирпан проверява и откъде са патроните.