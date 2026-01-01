6 души са в болница след катастрофата с автобус в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът стана на 7 октомври в село Асен в община Павел баня.

Автобус с работници катастрофира в Старозагорско, шофьорът е с положителна проба за алкохол (СНИМКИ/ВИДЕО)

Водачът на автобуса е на 70 години и е превозвал работници на фирма. Той е загубил контрол и се е преобърнал в нива.

БТА

Всички 9 пътника са прегледани, като на четирима от тях е оказана медицинска помощ и са освободени, а водачът и петима от пътниците са настанени в болница в Казанлък - без опасност за живота.

Водачът е тестван алкохол и е отчетено 0,12 промила. По случая се води разследване.