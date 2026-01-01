Столичната община сключи договор с избрания след проведена открита процедура изпълнител за изместване на трасето на трамвая по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“. Участъкът обхваща трасето от бул. „Христо Ботев“ през началото на тунела при НДК до бул. „Витоша“.

Договорът бе подписан на 20 октомври от заместник-кмета по направление обществено строителство на София инж. Емилиян Георгиев и изпълнителя Обединение „Геопът Скобелев“, съобщиха от Столична община.

Както Столична община съобщи при провеждане на процедурата в обединението участват три дружества с опит в изграждане на транспортна инфраструктура: „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД и „Трансремонтстрой“ ЕАД.

Избраният изпълнител трябва да извърши дейности по инженеринг (проектиране и строителство) за реализирането на ново транспортно-комуникационно решение в посочения участък от булеварда.

„Това е обект с голямо обществено значение. Изключително стриктно ще следим за спазване на сроковете и качеството на работа“, каза заместник-кметът по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев.

По думите му „Изместването на трамвайното трасе върху стоманобетонно съоръжение е сериозно инженерно решение, което трябва да бъде изпълнено в интензивна централна градска среда. С проекта се предвижда да бъде решен проблем, който хората в района отдавна очакват“.

Предстои първо изработване на работен проект въз основа на одобрен идеен проект. Срокът за неговото изготвяне, съгласуване и предаване е 60 календарни дни. След това трябва да бъде издадено разрешение за строеж съгласно нормативните изисквания и да се пристъпи към строителство. За изпълнение на строително-монтажните работи срокът е 150 календарни дни. Важно е да се подчертае, че под календарни дни се има предвид дни, които са годни за извършване на строителни дейности.

Общата стойност на договора е 5.146 млн. евро без ДДС.

Столична община изпълнява последователно ангажиментите си

Столична община изпълнява последователно ангажиментите си за реализирането на ново решение за трамвая по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ в участъка между бул. „Христо Ботев“, тунела на НДК и бул. „Витоша“.

Веднага след постановлението на Върховния касационен съд (ВКС) от 16 септември 2025 г. кметът на София разпореди спешно да бъдат предприети всички действия за неговото изпълнение. През този период Столична община, чрез направление „Обществено строителство“, проведе всички необходими действия за придвижване изпълнението на проекта за изместване на трасето по бул. „Скобелев“. А именно:

Столична община възложи препроектиране на идейния проект, стъпващ върху приетото техническо решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет на 12 юли 2018 г. По този начин трамвайното трасе бе отделено в индивидуална обществена поръчка, която да бъде приоритизирана пред останалите обемни и разнообразни инвестиционни намерения, заложени в обхвата на наследената и прекратена предходна процедура по Закона за обществени поръчки за бул. „Скобелев“.

След преработката на идейния проект, още на 13 ноември 2025г. направление „Обществено строителство“ предостави новата обществена поръчка на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за задължителен контрол, като становище от агенцията беше получено на 10 февруари 2026 г.

На 26 февруари 2026 г. Столична община обяви новата процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на инженеринг - изработване на технически проект по преработения идеен проект и строителство на новото транспортно решение.

След разглеждане на техническите предложения и ценовите оферти на участниците на 27 юли бе избран изпълнител. На 3 август 2026 г. изтече законоустановеният срок за обжалване, като в рамките на същия никой от останалите участници в процедурата не обжалва нейната законосъобразност и избора на изпълнител. Отправена бе покана за сключване на договор с Обединение „Геопът Скобелев“.

Какво предвижда проектът

Проектът предвижда преместване на трамвайното трасе, което ще бъде изведено надземно и ще преминава върху новоизградена стоманобетонна конструкция. Съществуващият релсов път до началото на тунела ще бъде демонтиран.

Новото решение за трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ е с обща дължина 430 м. В участъка от ул. „Цар Петър“ до ул. „Цар Асен I“ се предвиждат демонтаж на трамвайните релси и полагане на асфалтобетонова настилка.

Ще бъде обособено еднопосочно локално платно с ширина 3 м за по-добро обслужване и осигуряване на достъпа на прилежащите жилищни сгради. Предвиден е и цялостен ремонт на тротоарите от бул. „Прага“ до бул. „Витоша“.

За северното локално платно, също с ширина 3 м, е предвидена рехабилитация на пътната настилка и обновяване на тротоарите в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до бул. „Витоша“.

В тунела ще бъде осигурена пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия, както и отклонение към бул. „Фритьоф Нансен“ с връзки към бул. „Черни връх“, бул. „България“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

„Строителните дейности ще бъдат извършени при режим на временна организация на движението, като вземайки предвид огромната важност на градския транспорт по бул. „Ген. Скобелев“ ще се стремим да организираме работата така, че да не се допуска продължително преустановяване на транспортното обслужване, освен за кратки периоди, свързани с графика на строителството, като няма да допускаме компромис с качеството на обекта“, подчерта също заместник-кметът инж. Емилиян Георгиев.