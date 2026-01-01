Простреляха мъж по време на лов край село Златуша. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Около 12.15 часа на 24 октомври в ОДМВР-София се получил сигнал от столична болница за приет мъж, прострелян в долната част на гърба при лов в землището на село Златуша.

Трагичен инцидент с фатален край: Ловец застреля гъбар

В хода на проведените незабавни оперативно-издирвателни действия е установено, че изстрелът е произведен с ловна карабина.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.