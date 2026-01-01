Софийска районна прокуратура обвини мъж, шофирал след употреба на алкохол, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 14 април, по ул. „Тодорини кукли“ в гр. София, обвиняемият е шофирал автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,08 на хиляда, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“. Обвиняемият е отказал да даде кръв за химически анализ.

По случая се води разследване, за което се предвижда затвор. Той е осъждан за тежки престъпления. С постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа.

На 17 април прокурор внесе в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.