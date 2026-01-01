Достъпът до метростанция „Цар Борис III“ в София е възстановен и тя отново обслужва пътници. Това съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД, след като са приключили необходимите ремонтни дейности по таванната облицовка в подлезната част на станцията.

От дружеството поднесоха извинения на столичани и гостите на града за причиненото неудобство и благодариха за проявеното разбиране.

Метростанция „Цар Борис III“ бе затворена за пътници от 12:20 часа днес, 12 ноември. Първоначално бе обявено, че ограничението ще продължи три часа, но отне повече време.

БТА

През това време влаковете на метрото преминаваха през станцията, но без да спират на нея.

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Причината да бъде затворена е паднала таванна облицовка, която препречи единствения вход към метростанцията, уточниха от „Метрополитен“.

От снимки в социалните мрежи се вижда срутилата се козирката на метростанцията. Бяха поставени ограждения.

Нели Митева / Фейсбук

Кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева съобщи, че няма пострадали хора.

"Днес около 11:00 ч. е настъпило срутване на част от окачения таван в преддверието на метростанция „Красно село“. При инцидента няма пострадали хора. Метростанцията е обезопасена и всички входове са затворени. Тя ще бъде отворена отново след демонтирането на компрометираната конструкция на тавана и пълното обезопасяване на пространството.

По първоначална информация са се откъснали елементи от конструкцията на окачения таван, закрепени към плочата. Предполагаемата причина е т.нар. бутален ефект – промяната в налягането на въздуха при преминаването на влаковете. Извършихме проверка на място и изготвихме констативен протокол. Благодаря за бързата реакция и съдействието на екипите на „Метрополитен“ и полицията. Безопасността на гражданите е на първо място", пише тя.

БГНЕС