Поради авария на централната помпена станция „Червенаково“ е прекъснато водоподаването в Нова Загора и осем населени места в общината, съобщиха от „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“.

Водоснабдяването е спряно от 7:00 часа и ще бъде възстановено след отстраняване на аварията.

Без вода са Нова Загора и селата Стоил войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки.

През февруари т.г. Общински съвет-Нова Загора прие предложение с искане за осигуряване на финансиране за проектиране и подмяна на магистрален водопровод „Червенаково - Бял кладенец“.