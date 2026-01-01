Шестима души са задържани при специализирана полицейска операция срещу конвенционалната престъпност и за противодействие на изборните нарушения в област Силистра. Един от тях е арестуван за притежание на наркотици, а останалите петима – за съпричастност към извършени кражби.

При акцията, проведена вчера, са иззети 17,1 грама канабис. Установени са и трима души, обявени за общодържавно издирване.

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В операцията са участвали служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, експерти от научно-техническата лаборатория, разследващи полицаи и екипи на Зоналното жандармерийско управление в Русе.

На изградените контролно-пропускателни пунктове са проверени 413 автомобила и 538 души. За установени нарушения са съставени пет акта и са наложени 64 глоби с фиш. Връчени са и 33 електронни фиша.

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В рамките на операцията са проверени 12 заложни къщи и офиси за бързи кредити, както и 36 обекта, за които има данни за евентуални нарушения на изборното законодателство. Профилактирани са 29 души от активния криминален контингент.

При проверките не са установени нарушения или престъпления, свързани с избирателните права на гражданите. Като превантивна мярка са издадени 19 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР.