Областният управител подписа договори за осигуряване на национално съфинансиране по два проекта

Областният управител на Област Русе Галин Григоров подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството два договора за осигуряване на национално съфинансиране по проекти, по които Областна администрация е партньор. Това стана възможно благодарение на упорития труд на експертите от Областна администрация. Проектите са разработени и одобрени по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. Проект “Integrated employment interventions in the Border Cooperation Region, Giurgiu – Ruse”, който се осъществява в партньорство с Румънски червен кръст – клон Гюргево и Българска академия на науките. Целта е да се развие капацитета за заетост на неактивните лица от региона Гюргево – Русе. Основните дейности са свързани с проучване на пазара на труда, идентифициране на мерки за подобряване на индивидуалните умения, обучения и др. Вторият проект “Development of an information network to ease the cooperation between public authorities, NGOs, business and citizens in the cross-border region Bulgaria – Romania” е в областта повишаване качеството на дигиталните публични услуги, които са ключов фактор за намаляване на административната тежест. Той се осъществява съвместно с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе и Eastern Danube Convention &Visitors Bureau Association, Румъния. Основната цел е да се подобри координацията между публичния и частния сектор на трансгранично ниво чрез насърчаване на електронното управление. Предстои подписване и на договор за национално съфинансиране по трети проект, с акцент повишаване капацитета на сътрудничеството между Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево.