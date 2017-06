Съоснователите на Los Angeles Film Conducting Intensive (LAFCI), Дейвид Нюман, Ангел Велез, както и Конрад Поуп са горди да обявят концерта „Една нощ в Холивуд“ съвместно с Русенската Филхармония от 19:00 часа в Държавната Опера Русе на 24 юни 2017 година. Това е първият концерт от поредицата събития в програмата на ежегодния международен фестивал „Сцена край реката”. И тази година ще бъдат представени балетни и оперни спектакли, концерти, които привличат множество гости и почитатели на оперното изкуство. На сцената се изявяват изтъкнати творци и артисти, което превръща форума в престижна част от културния календар на града. „Една нощ в Холивуд“ включва различни световни премиерни изпълнения, дирижирани от десет избрани международни диригенти, които участват в едноседмичния LAFCI Summer Session. Концертът ще завърши с изпълнение на „Холивудски любовни истории“ на Varèse Sarabande Live show, дирижирано от известните холивудски филмови диригенти и преподаватели към LAFCI, Conrad Pope и Angel Velez. Концертът е кулминацията на едноседмичният LAFCI Summer Session, семинар за диригенти, който се провежда специално за участниците в 4-дневното интензивно обучение на LAFCI в Warner Brothers Studios и предоставя възможност на избрани диригенти да участват в дневните сесии на Русенската Филхармония, а така също и да участват в различни курсове свързани с техниката на дирижиране, начин на оценяване и много други, водени от членовете на факултета Conrad Pope и Angel Velez. В събота,24 юни 2017 година, всеки е поканен да преживее световната премиера на концерта „ Една нощ в Холивуд “, който е композиран от десет международни филмови композитори, и да се наслади на легендарния саундтрак на „Холивудски любовни истории “, дирижиран от Conrad Pope и Angel Velez. „Холивудски любовни истории “ включва музика от емблематични холивудски филми като „Титаник“, „Ромео и Жулиета“, „Красавицата и звяра“, „Далеч от Африка“, „Ново кино Парадизо“ и много други. Концертът ще се проведе съвместно с Русенският филхармоничен оркестър от 19:00 в Държавната Опера Русе (пл. Св. Троица 7, 7000 Русе, България). The Los Angeles Film Conducting Intensive се стреми да усъвършенства изкуството на дирижиране осигурявайки изключително обучение, базирано на добри педагогически практики съчетани и преподаватели с дълъг професионален опит. Членове на факултета са диригенти,ветерани в Холивуд, като David Newman, Conrad Pope,, Angel Velez и William Ross. Сред по-известните участници в предишни участници са Martina Eisenreich(известна с музиката към немските сериали „От местопрестъплението“/ Tatort, „Блаумахер“/ Blaumacher), Fil Eisler ( „Магистрални ченгета“/ CHiPs), „Империя“), Ludwig Göransson („Черната пантера“, Creed), Jeff Russo („Фарго“, „Злокобна нощ“/ The Night Of)), Carl Rydlund („Интерстелар“, „Черният рицар: Възраждане“ /The Dark Knight Rises) и много други.