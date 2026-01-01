Окръжният съд в Разград осъди на 18 години затвор мъж за убийството на 41-годишен жител на село Прелез, община Завет. Престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост, съобщиха от съда.

Инцидентът е станал през нощта на 19 срещу 20 декември 2025 г. След възникнал конфликт между двамата подсъдимият нанесъл множество силни удари с дървена тояга по главата и тялото на мъжа. Продължил да го удря и след като той паднал на земята. В резултат на тежките травми 41-годишният мъж починал.

35 удара с нож и вилица: 18 г. затвор за мъж, убил с жестокост колега заради връзка с негова бивша

Заради тежестта на престъплението съдът постанови наказанието да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

На 22 декември Окръжният съд в Разград определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 47-годишния мъж от село Прелез. Той беше привлечен към наказателна отговорност за умишлено убийство по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Убийство след свада в село Прелез

В хода на досъдебното производство са извършени редица процесуално-следствени действия, сред които съдебномедицинска експертиза за установяване на причината за смъртта, видеотехническа експертиза на записи от охранителни камери в района и съдебнопсихиатрична експертиза на подсъдимия.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд във Варна.