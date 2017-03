Университети на нобелисти гостуват в Пловдив

По време на изложението британски висши училища ще предлагат възможности за допълнително финансиране

Университетът, който се гордее с 11 носители на Нобелова награда в области като химия, физика, фармакология и медицина, ще бъде представен в Пловдив, наред с други водещи университети от Великобритания, Дания и Холандия. University of Birmingham е част от изложението „Европейско образование”, което вчера отвори врати в София, а днес продължава в Пловдив.Едно от най-впечатляващите висши училища, което заема челните места в класациите за инженерна химия, компютърни науки, физика, политика и драматично изкуство, ще бъде във фокуса на представянето, заедно с други два университета от престижната Russell Group – University of Southampton и University of Sheffield. На изложението, организирано от консултантска агенция за образование в чужбина, ще бъдат представени 18 британскии университета с нови възможности за допълнително финансиране. След като миналата година българските кандидат-магистри за първи път се възползваха от предоставените от британското правителство студентски заеми за финансиране на магистърски програми в Англия, тази година им се предлага подпомагане по програмата Еразъм+. Българските граждани, които са завършили бакалавърската си степен в университет в България или друга страна от ЕС, ще могат да ползват заем от 9 300 до 13 900 британски паунда за финансиране на своята магистратура, ако университетът, в който ще учат, е приел Хартата за висше образование „Еразъм“.Освен за популярните aрхитектура, бизнес и мениджмънт, медии и комуникации, компютърни науки, посетителите на изложението ще имат възможност да се информират относно условията за прием и в актуални специалности, като авиоинженерство, сензорни технологии, генетика, инженерна математика, възобновяеми енергийни източници, нанотехнологии, биомедицинско инженерство, петролно инженерство, дизайн на компютърни игри и много други. Освен това български студенти, които вече учат в Холандия, ще разкажат за предимствата на практичното образование. Посетителите на изложението ще могат да участват в работилници за подготовка на впечатляващо мотивационно есе и портфолио, както и в дискусионно студио по надслов „Образование за успешна кариера“.За участие в изложение „Европейско образование“ 2017, както и за посещение на безплатните презентации, семинари и работилници, се изисква предварителна онлайн регистрация на www.edlanta.com . Всеки посетител на изложението участва в томбола и има шанс да спечели един от 5-те ваучера за самолетен билет на стойност 200 Евро, осигурени от организаторите.