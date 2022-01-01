Брадатата Лили е на път да се превърне в нашенски футболен оракул. Тя е гущер от вида брадата агама. Живее в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, предаде NOVA.
Показват отровни змии и гущери на изложба в Бургас
До момента Лили е безпогрешна в прогнозите си за това кой ще излезе победител в мачовете от Световното първенство в Катар.
Октоподът-оракул Паул получи собствена Световна купа
Ако октоподът Паул придоби световна слава като футболен оракул, то Лили не му отстъпва нито по възможности, нито по симпатичен външен вид.
Показват отровни змии и гущери на изложба в Бургас
До момента Лили е безпогрешна в прогнозите си за това кой ще излезе победител в мачовете от Световното първенство в Катар.
Октоподът-оракул Паул получи собствена Световна купа
Ако октоподът Паул придоби световна слава като футболен оракул, то Лили не му отстъпва нито по възможности, нито по симпатичен външен вид.