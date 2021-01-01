Задържаха почерпен младеж, нападнал таксиметров шофьор във Варна

В Ломотнетите му регистрационни табели.В късния следобед на 3 октомври в града възникналоНеправспособен шофьор на 42 години бил доведен в районното управление. След напускането му, тойи откраднал иззетите му по-рано две регистрационни табели и се оттеглил.Нарушителят е забелязан от42-годишният ев полицейския арест на РУ-Лом за 24 часа.