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Мъжът избягал, но по-късно е задържан
В Лом задържаха водач, който проникна в патрулка и открадна отнетите му регистрационни табели.

В късния следобед на 3 октомври в града възникнало пътно произшествие.

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Неправспособен шофьор на 42 години бил доведен в районното управление. След напускането му, той проникнал в патрулката и откраднал иззетите му по-рано две регистрационни табели и се оттеглил.

Нарушителят е забелязан от дежурен полицай, който го подгонил и заловил.

42-годишният е задържан в полицейския арест на РУ-Лом за 24 часа. 

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Информационна агенция Фокус

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