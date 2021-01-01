В Лом задържаха водач, който проникна в патрулка и открадна отнетите му регистрационни табели.
В късния следобед на 3 октомври в града възникнало пътно произшествие.
Задържаха почерпен младеж, нападнал таксиметров шофьор във Варна
Неправспособен шофьор на 42 години бил доведен в районното управление. След напускането му, той проникнал в патрулката и откраднал иззетите му по-рано две регистрационни табели и се оттеглил.
Нарушителят е забелязан от дежурен полицай, който го подгонил и заловил.
42-годишният е задържан в полицейския арест на РУ-Лом за 24 часа.
В късния следобед на 3 октомври в града възникнало пътно произшествие.
Задържаха почерпен младеж, нападнал таксиметров шофьор във Варна
Неправспособен шофьор на 42 години бил доведен в районното управление. След напускането му, той проникнал в патрулката и откраднал иззетите му по-рано две регистрационни табели и се оттеглил.
Нарушителят е забелязан от дежурен полицай, който го подгонил и заловил.
42-годишният е задържан в полицейския арест на РУ-Лом за 24 часа.