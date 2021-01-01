3637 ученици от начален етап в Софийска област се върнаха в клас

Учениците от още едно учебно заведение в област Кюстендил възстановяват-Средно училище "Христо Ботевв град Кочериново.Присъствено се обучаватот Основно училище „Св. св. Кирил и Методий" - Бобошево и Основно училище „Св. св. Кирил и Методий" - село Раждавица.на Основно училище"Неофит Рилски" - Дупница, Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил и Основно училище "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил също са в присъствен образователен процес.са и учениците от 54 паралелки от I-IV клас от Основно училище „Н. Вапцаров" - Бобов дол, Средно училище "Христо Ботев" - Бобов дол, Основно училище "Св. Климент Охридски" - Дупница, Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - Дупница, Основно училище "Евлоги Георгиев" - Дупница, Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница, Начално училище "Св. Климент Охридски" - Кюстендил, Основно училище "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил и Основно училище "Аверкий Попстоянов" - Рила.