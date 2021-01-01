90 000 лв. отделя Община Кюстендил за подкрепа на местни инициативи

В града ще бъде посрещната икона и частица от мощите наедин от Небесните покровители на града и духовната околия, съобщиха от Архиерейското наместничество на Кюстендилска духовна околия.Това ще се случи с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Неофит. На 17 юли от 18.00 часа на площад „Велбъжд“ ще бъде посрещната първо иконата на Свети Мина, а след това и неговите мощи.Тогава ще се случи и молебен, а от 18.30 часа ще започне литийно шествие със светините до храм „Св. вмчк Димитър Солунски“. От 19.00 часа в храма ще се отслужи Тържествена архиерейска вечерня с петохлебие.На 18 юли от 8.00 часа в храма ще се отслужи Утреня, а след това ще бъдат посрещнати Негово Високопреосвещенство Доростолския митрополит Яков и Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викариен епископ на Негово Светейшество Софийския митрополит и Патриарх Български Неофит.В 9.30 часа ще бъде отслужена Архиерейска Света Литургия. Празничните мероприятия и богослужения ще бъдат оглавени от Негово Високопреосвещенство Доростолския митрополит Яков, в съслужение с Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп.